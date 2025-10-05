قیمت لحظه‌ ای Sovra Ai by Virtuals امروز برابر است با 0.0002716 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SOVRA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SOVRA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Sovra Ai by Virtuals امروز برابر است با 0.0002716 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SOVRA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SOVRA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره SOVRA

اطلاعات قیمت SOVRA

وب‌سایت رسمی SOVRA

توکنومیکس SOVRA

پیش‌بینی قیمت SOVRA

قیمت Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

قیمت لحظه‌ ای 1 SOVRA به USD:

$0.0002716
+0.30%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 13:03:41 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00025493
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00027922
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00025493
$ 0.00027922
$ 0.00185863
$ 0.00013081
-0.86%

+0.36%

-34.36%

-34.36%

قیمت لحظه‌ ای Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) برابر است با $0.0002716. در 24 ساعت گذشته، SOVRA در بازه قیمتی حداقل $ 0.00025493 تا حداکثر $ 0.00027922 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SOVRA برابر با $ 0.00185863 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00013081 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SOVRA در یک ساعت گذشته -0.86%، در 24 ساعت گذشته +0.36% و در 7 روز گذشته -34.36% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

$ 272.21K
--
----

$ 272.21K
1.00B
1,000,000,000.0
ارزش بازار فعلی Sovra Ai by Virtuals برابر است با $ 272.21K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SOVRA برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 272.21K است.

تاریخچه قیمت Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Sovra Ai by Virtuals به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Sovra Ai by Virtuals به USD به میزان $ -0.0001466664 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Sovra Ai by Virtuals به USD به میزان $ -0.0000313714 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Sovra Ai by Virtuals به USD به میزان $ +0.00008995773952128888 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+0.36%
30 روز$ -0.0001466664-54.00%
60 روز$ -0.0000313714-11.55%
90 روز$ +0.00008995773952128888+49.52%

Sovra Ai by VirtualsSOVRA چیست

Sovra Al is a mobile-first, Al-powered Web3 wallet designed to simplify crypto trading-especially within the Virtuals Protocol ecosystem. It acts as both a smart wallet and an autonomous trading assistant, using conversational Al to help users discover, evaluate, and execute trades on Al agent tokens. As Virtuals grow, Sovra grows. Sovra AI is an autonomous, AI-powered, mobile-first Web3 wallet designed for trading digital assets—especially agent tokens within the Virtuals Protocol ecosystem. It integrates AI-driven market analysis, autonomous trading features, and a conversational interface into a secure, user-friendly mobile app.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Sovra Ai by Virtuals (USD)

ارزش Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Sovra Ai by Virtuals را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Sovra Ai by Virtuals را بررسی کنید!

SOVRA به ارزهای محلی

توکنومیکس Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

درک، توکنومیکس Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SOVRA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

امروز Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SOVRA به واحد USD برابر است با 0.0002716 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SOVRA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SOVRA نسبت به USD برابر است با $ 0.0002716. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Sovra Ai by Virtuals چقدر است؟
ارزش بازار SOVRA برابر است با $ 272.21K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SOVRA چقدر است؟
عرضه در گردش SOVRA برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SOVRA چقدر بوده است؟
SOVRA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00185863 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SOVRA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SOVRA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00013081 USD رسید.
حجم معاملات SOVRA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SOVRA برابر است با -- USD.
آیا SOVRA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SOVRA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SOVRA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 13:03:41 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.