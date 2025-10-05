Sovra Ai by VirtualsSOVRA چیست

Sovra Al is a mobile-first, Al-powered Web3 wallet designed to simplify crypto trading-especially within the Virtuals Protocol ecosystem. It acts as both a smart wallet and an autonomous trading assistant, using conversational Al to help users discover, evaluate, and execute trades on Al agent tokens. As Virtuals grow, Sovra grows. Sovra AI is an autonomous, AI-powered, mobile-first Web3 wallet designed for trading digital assets—especially agent tokens within the Virtuals Protocol ecosystem. It integrates AI-driven market analysis, autonomous trading features, and a conversational interface into a secure, user-friendly mobile app.

منبع Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) وب سایت رسمی

توکنومیکس Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

درک، توکنومیکس Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SOVRA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) امروز Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SOVRA به واحد USD برابر است با 0.0002716 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SOVRA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0002716 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SOVRA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Sovra Ai by Virtuals چقدر است؟ ارزش بازار SOVRA برابر است با $ 272.21K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SOVRA چقدر است؟ عرضه در گردش SOVRA برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SOVRA چقدر بوده است؟ SOVRA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00185863 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SOVRA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SOVRA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00013081 USD رسید. حجم معاملات SOVRA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SOVRA برابر است با -- USD . آیا SOVRA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SOVRA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SOVRA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)