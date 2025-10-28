SoulbucksSBX چیست

Soulbound TV is a decentralized livestreaming and entertainment platform that integrates blockchain-based incentives for creators and viewers. Built on StreamFi and DeFi infrastructure, it allows users to earn Soulbucks (SBX) through tipping, in-stream engagement, and on-chain prediction participation. The platform supports livestreaming, community creation, gamified viewer interaction, and a tokenized XP system that tracks reputation and activity. Soulbound TV aims to give creators direct monetization tools and users meaningful on-chain engagement in a decentralized, creator-first ecosystem. Soulbound TV is a decentralized livestreaming and entertainment platform that integrates blockchain-based incentives for creators and viewers. Built on StreamFi and DeFi infrastructure, it allows users to earn Soulbucks (SBX) through tipping, in-stream engagement, and on-chain prediction participation. The platform supports livestreaming, community creation, gamified viewer interaction, and a tokenized XP system that tracks reputation and activity. Soulbound TV aims to give creators direct monetization tools and users meaningful on-chain engagement in a decentralized, creator-first ecosystem.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Soulbucks (SBX) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Soulbucks (USD)

ارزش Soulbucks (SBX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Soulbucks (SBX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Soulbucks را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Soulbucks را بررسی کنید!

SBX به ارزهای محلی

توکنومیکس Soulbucks (SBX)

درک، توکنومیکس Soulbucks (SBX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SBX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Soulbucks (SBX) امروز Soulbucks (SBX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SBX به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SBX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SBX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Soulbucks چقدر است؟ ارزش بازار SBX برابر است با $ 12.84K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SBX چقدر است؟ عرضه در گردش SBX برابر است با 128.41M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SBX چقدر بوده است؟ SBX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00791712 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SBX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SBX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات SBX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SBX برابر است با -- USD . آیا SBX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SBX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SBX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Soulbucks (SBX)