قیمت لحظه‌ ای Songjam by Virtuals امروز برابر است با 0.00014118 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SANG به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SANG را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Songjam by Virtuals امروز برابر است با 0.00014118 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SANG به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SANG را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره SANG

اطلاعات قیمت SANG

وایت‌ پیپر SANG

وب‌سایت رسمی SANG

توکنومیکس SANG

پیش‌بینی قیمت SANG

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Songjam by Virtuals

قیمت Songjam by Virtuals (SANG)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SANG به USD:

$0.00014118
$0.00014118$0.00014118
-4.80%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Songjam by Virtuals (SANG)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:16:46 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Songjam by Virtuals (SANG) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00013298
$ 0.00013298$ 0.00013298
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00015136
$ 0.00015136$ 0.00015136
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00013298
$ 0.00013298$ 0.00013298

$ 0.00015136
$ 0.00015136$ 0.00015136

$ 0.0004887
$ 0.0004887$ 0.0004887

$ 0.00005747
$ 0.00005747$ 0.00005747

+0.65%

-4.83%

+127.52%

+127.52%

قیمت لحظه‌ ای Songjam by Virtuals (SANG) برابر است با $0.00014118. در 24 ساعت گذشته، SANG در بازه قیمتی حداقل $ 0.00013298 تا حداکثر $ 0.00015136 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SANG برابر با $ 0.0004887 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00005747 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SANG در یک ساعت گذشته +0.65%، در 24 ساعت گذشته -4.83% و در 7 روز گذشته +127.52% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Songjam by Virtuals (SANG)

$ 78.52K
$ 78.52K$ 78.52K

--
----

$ 137.45K
$ 137.45K$ 137.45K

571.22M
571.22M 571.22M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Songjam by Virtuals برابر است با $ 78.52K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SANG برابر است با 571.22M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 137.45K است.

تاریخچه قیمت Songjam by Virtuals (SANG) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Songjam by Virtuals به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Songjam by Virtuals به USD به میزان $ +0.0000264045 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Songjam by Virtuals به USD به میزان $ -0.0000573882 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Songjam by Virtuals به USD به میزان $ -0.0000326616249907582 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-4.83%
30 روز$ +0.0000264045+18.70%
60 روز$ -0.0000573882-40.64%
90 روز$ -0.0000326616249907582-18.78%

Songjam by VirtualsSANG چیست

Songjam is a cryptographic voice verification network designed to secure voice sovereignty in the age of AI, powered by the $SANG token, the suite of Songjam products include an InfoFi oracle for transparent leaderboards with decentralized anti-Sybil mechanics, an agentic CRM and AI DJ for X Spaces, the top venue for Web3 voices.

Future offerings include a dedicated application for X Space hosts, speakers and listeners (think TweetDeck for X Spaces), protoSBTs for your voice biometrics and identity, voice data monetization and an AI Voice Agent launchpad. You can't copyright your voice, but you can tokenize it.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Songjam by Virtuals (USD)

ارزش Songjam by Virtuals (SANG) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Songjam by Virtuals (SANG) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Songjam by Virtuals را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Songjam by Virtuals را بررسی کنید!

SANG به ارزهای محلی

توکنومیکس Songjam by Virtuals (SANG)

درک، توکنومیکس Songjam by Virtuals (SANG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SANG بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Songjam by Virtuals (SANG)

امروز Songjam by Virtuals (SANG) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SANG به واحد USD برابر است با 0.00014118 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SANG نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SANG نسبت به USD برابر است با $ 0.00014118. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Songjam by Virtuals چقدر است؟
ارزش بازار SANG برابر است با $ 78.52K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SANG چقدر است؟
عرضه در گردش SANG برابر است با 571.22M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SANG چقدر بوده است؟
SANG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0004887 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SANG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SANG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00005747 USD رسید.
حجم معاملات SANG چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SANG برابر است با -- USD.
آیا SANG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SANG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SANG مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:16:46 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Songjam by Virtuals (SANG)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,771.61
$113,771.61$113,771.61

-1.04%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,080.00
$4,080.00$4,080.00

-2.22%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05111
$0.05111$0.05111

-8.25%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.34
$199.34$199.34

-0.38%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3662
$4.3662$4.3662

-15.80%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,080.00
$4,080.00$4,080.00

-2.22%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,771.61
$113,771.61$113,771.61

-1.04%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.34
$199.34$199.34

-0.38%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6221
$2.6221$2.6221

-1.47%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,124.96
$1,124.96$1,124.96

-1.63%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000002282
$0.0000000000000002282$0.0000000000000002282

+1,993.57%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1625
$0.1625$0.1625

+225.00%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04418
$0.04418$0.04418

+120.90%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000216
$0.0000000000216$0.0000000000216

+111.76%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01854
$0.01854$0.01854

+85.40%