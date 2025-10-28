Songjam by VirtualsSANG چیست

Songjam is a cryptographic voice verification network designed to secure voice sovereignty in the age of AI, powered by the $SANG token, the suite of Songjam products include an InfoFi oracle for transparent leaderboards with decentralized anti-Sybil mechanics, an agentic CRM and AI DJ for X Spaces, the top venue for Web3 voices. Future offerings include a dedicated application for X Space hosts, speakers and listeners (think TweetDeck for X Spaces), protoSBTs for your voice biometrics and identity, voice data monetization and an AI Voice Agent launchpad. You can't copyright your voice, but you can tokenize it.

توکنومیکس Songjam by Virtuals (SANG)

درک، توکنومیکس Songjam by Virtuals (SANG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SANG بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Songjam by Virtuals (SANG) امروز Songjam by Virtuals (SANG) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SANG به واحد USD برابر است با 0.00014118 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SANG نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00014118 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SANG نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Songjam by Virtuals چقدر است؟ ارزش بازار SANG برابر است با $ 78.52K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SANG چقدر است؟ عرضه در گردش SANG برابر است با 571.22M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SANG چقدر بوده است؟ SANG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0004887 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SANG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SANG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00005747 USD رسید. حجم معاملات SANG چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SANG برابر است با -- USD . آیا SANG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SANG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SANG مراجعه کنید.

