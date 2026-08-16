قیمت امروز something to believe in

قیمت لحظه‌ ای something to believe in (BELIEVE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BELIEVE به USD برابر با $ 0 برای هر BELIEVE می‌ باشد.

توکن something to believe in در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 344,980 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 850.54M BELIEVE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BELIEVE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00271686 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BELIEVE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.76% و در هفت روز اخیر به میزان -0.58% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.81K رسیده است.

اطلاعات بازار something to believe in (BELIEVE)

ارزش بازار $ 344.98K$ 344.98K $ 344.98K حجم (24 ساعته) $ 7.81K$ 7.81K $ 7.81K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 344.98K$ 344.98K $ 344.98K سرمایه در گردش 850.54M 850.54M 850.54M عرضه کل 850,536,244.026078 850,536,244.026078 850,536,244.026078

ارزش بازار فعلی something to believe in برابر است با $ 344.98K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.81K. عرضه در گردش BELIEVE برابر است با 850.54M، و عرضه کل آن 850536244.026078 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 344.98K است.