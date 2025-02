SolMashMASH چیست

Solmash is a vibrant, community-focused open platform committed to Solana, with the goal of becoming a leading hub in this field. It provides a welcoming space for users to develop, contribute to, and shape Solana projects through Solmash. The platform is structured to feature an essential launch protocol, aimed at boosting involvement from open-source developers and various communities within the Solana ecosystem. This effort is designed to enable them to engage actively and benefit from the ongoing development and expansion of Solana.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع SolMash (MASH) وب سایت رسمی