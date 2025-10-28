قیمت لحظه‌ ای Solana Stock Index امروز برابر است با 0.00107479 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SSX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SSX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Solana Stock Index امروز برابر است با 0.00107479 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SSX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SSX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Solana Stock Index

قیمت Solana Stock Index (SSX)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SSX به USD:

$0.00107479
$0.00107479
-5.20%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Solana Stock Index (SSX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:09:39 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Solana Stock Index (SSX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00114811
$ 0.00114811
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0

$ 0.00114811
$ 0.00114811

$ 0.00575945
$ 0.00575945

$ 0
$ 0

+0.72%

-5.21%

+4.86%

+4.86%

قیمت لحظه‌ ای Solana Stock Index (SSX) برابر است با $0.00107479. در 24 ساعت گذشته، SSX در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0.00114811 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SSX برابر با $ 0.00575945 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SSX در یک ساعت گذشته +0.72%، در 24 ساعت گذشته -5.21% و در 7 روز گذشته +4.86% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Solana Stock Index (SSX)

$ 1.06M
$ 1.06M

--
--

$ 1.06M
$ 1.06M

982.10M
982.10M

982,098,584.799377
982,098,584.799377

ارزش بازار فعلی Solana Stock Index برابر است با $ 1.06M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SSX برابر است با 982.10M، و عرضه کل آن 982098584.799377 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.06M است.

تاریخچه قیمت Solana Stock Index (SSX) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Solana Stock Index به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Solana Stock Index به USD به میزان $ -0.0005529563 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Solana Stock Index به USD به میزان $ -0.0005201344 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Solana Stock Index به USD به میزان $ -0.00387582302698033 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-5.21%
30 روز$ -0.0005529563-51.44%
60 روز$ -0.0005201344-48.39%
90 روز$ -0.00387582302698033-78.28%

Solana Stock IndexSSX چیست

The global market cap of all combined stocks is $115.0 trillion. Cryptocurrency is so revolutionary because it creates a global financial economy that has never been seen until now.

Solana Stock Index embodies the world's stock market unrestricted by borders always open in one coin, $SSX. As the ecosystem races for tokenized stocks we have tokenized all stocks.

$SSX breaks global barriers and closing bell restrictions by harnessing a worldwide economy into one index, Solana Stock Index.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Solana Stock Index (SSX)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Solana Stock Index (USD)

ارزش Solana Stock Index (SSX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Solana Stock Index (SSX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Solana Stock Index را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Solana Stock Index را بررسی کنید!

SSX به ارزهای محلی

توکنومیکس Solana Stock Index (SSX)

درک، توکنومیکس Solana Stock Index (SSX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SSX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Solana Stock Index (SSX)

امروز Solana Stock Index (SSX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SSX به واحد USD برابر است با 0.00107479 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SSX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SSX نسبت به USD برابر است با $ 0.00107479. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Solana Stock Index چقدر است؟
ارزش بازار SSX برابر است با $ 1.06M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SSX چقدر است؟
عرضه در گردش SSX برابر است با 982.10M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SSX چقدر بوده است؟
SSX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00575945 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SSX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SSX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات SSX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SSX برابر است با -- USD.
آیا SSX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SSX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SSX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:09:39 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Solana Stock Index (SSX)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,867.58

$4,096.86

$0.05799

$200.82

$4.2896

$4,096.86

$113,867.58

$200.82

$2.6280

$1,137.90

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001114

$0.0000000000000001482

$0.1638

$0.04520

$0.03707

$0.0000000000205

