قیمت امروز Solana Horse

قیمت لحظه‌ ای Solana Horse (SOLBISCUIT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.61% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SOLBISCUIT به USD برابر با $ 0 برای هر SOLBISCUIT می‌ باشد.

توکن Solana Horse در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,729.8 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.93M SOLBISCUIT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SOLBISCUIT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SOLBISCUIT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -2.25% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Solana Horse (SOLBISCUIT)

ارزش بازار $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K سرمایه در گردش 999.93M 999.93M 999.93M عرضه کل 999,925,998.754383 999,925,998.754383 999,925,998.754383

ارزش بازار فعلی Solana Horse برابر است با $ 14.73K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SOLBISCUIT برابر است با 999.93M، و عرضه کل آن 999925998.754383 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.73K است.