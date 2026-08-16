قیمت امروز Solana Fork Staccana

قیمت لحظه‌ ای Solana Fork Staccana (STACCANA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STACCANA به USD برابر با $ 0 برای هر STACCANA می‌ باشد.

توکن Solana Fork Staccana در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 404,375 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998.86M STACCANA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STACCANA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00104915 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STACCANA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -8.25% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 43.64 رسیده است.

اطلاعات بازار Solana Fork Staccana (STACCANA)

ارزش بازار $ 404.38K$ 404.38K $ 404.38K حجم (24 ساعته) $ 43.64$ 43.64 $ 43.64 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 404.38K$ 404.38K $ 404.38K سرمایه در گردش 998.86M 998.86M 998.86M عرضه کل 998,858,162.622847 998,858,162.622847 998,858,162.622847

ارزش بازار فعلی Solana Fork Staccana برابر است با $ 404.38K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 43.64. عرضه در گردش STACCANA برابر است با 998.86M، و عرضه کل آن 998858162.622847 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 404.38K است.