SNEELSNEEL چیست

WHO IS SNEEL In the bustling animal kingdom, a risk-taking snail named Sneel, with a gambling habit, discovers a cryptocurrency opportunity called Sneel Coin. With his loyal friend Sloth, they invest all their resources into it, hoping for riches. As the coin's value rises, they realize the true worth lies in their friendship and community. They pledge to use their wealth for the forest's welfare, becoming inspirations for others, showcasing the importance of friendship, resilience, and using blessings for good. The snail that won't fail. 100% burnt LP and no team tokens.

منبع SNEEL (SNEEL) وب سایت رسمی