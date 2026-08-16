قیمت امروز Smoking Chicken Fish

قیمت لحظه‌ ای Smoking Chicken Fish (SCF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SCF به USD برابر با $ 0 برای هر SCF می‌ باشد.

توکن Smoking Chicken Fish در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 372,623 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.75M SCF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SCF در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.145357 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SCF طی یک ساعت گذشته به میزان +0.24% و در هفت روز اخیر به میزان -0.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.56K رسیده است.

اطلاعات بازار Smoking Chicken Fish (SCF)

ارزش بازار $ 372.62K$ 372.62K $ 372.62K حجم (24 ساعته) $ 1.56K$ 1.56K $ 1.56K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 372.62K$ 372.62K $ 372.62K سرمایه در گردش 999.75M 999.75M 999.75M عرضه کل 999,754,353.689432 999,754,353.689432 999,754,353.689432

ارزش بازار فعلی Smoking Chicken Fish برابر است با $ 372.62K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.56K. عرضه در گردش SCF برابر است با 999.75M، و عرضه کل آن 999754353.689432 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 372.62K است.