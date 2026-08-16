قیمت امروز SLINKsol

قیمت لحظه‌ ای SLINKsol (SLINK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SLINK به USD برابر با $ 0 برای هر SLINK می‌ باشد.

توکن SLINKsol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,803.7 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 979.96M SLINK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SLINK در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SLINK طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار SLINKsol (SLINK)

ارزش بازار $ 13.80K$ 13.80K $ 13.80K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.80K$ 13.80K $ 13.80K سرمایه در گردش 979.96M 979.96M 979.96M عرضه کل 979,964,268.0 979,964,268.0 979,964,268.0

ارزش بازار فعلی SLINKsol برابر است با $ 13.80K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SLINK برابر است با 979.96M، و عرضه کل آن 979964268.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.80K است.