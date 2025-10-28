Sky CoinXSO چیست

XSO is a BEP-20 token deployed on the BNB Chain that serves as a utility and settlement asset for digital payments. The token was created with the purpose of supporting fast and transparent on-chain transactions, enabling invoicing, transfers, and payment processing in cryptocurrency. It includes built-in features such as burn mechanisms for supply adjustment and security functions to protect users. The smart contract has been audited by Hacken to ensure code safety and reliability. XSO is a BEP-20 token deployed on the BNB Chain that serves as a utility and settlement asset for digital payments. The token was created with the purpose of supporting fast and transparent on-chain transactions, enabling invoicing, transfers, and payment processing in cryptocurrency. It includes built-in features such as burn mechanisms for supply adjustment and security functions to protect users. The smart contract has been audited by Hacken to ensure code safety and reliability.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Sky Coin (USD)

ارزش Sky Coin (XSO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Sky Coin (XSO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Sky Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Sky Coin را بررسی کنید!

XSO به ارزهای محلی

توکنومیکس Sky Coin (XSO)

درک، توکنومیکس Sky Coin (XSO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XSO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Sky Coin (XSO) امروز Sky Coin (XSO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای XSO به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی XSO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی XSO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Sky Coin چقدر است؟ ارزش بازار XSO برابر است با $ 178.89M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش XSO چقدر است؟ عرضه در گردش XSO برابر است با 1.00T USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت XSO چقدر بوده است؟ XSO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت XSO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ XSO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات XSO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XSO برابر است با -- USD . آیا XSO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد XSO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XSO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Sky Coin (XSO)