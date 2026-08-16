قیمت امروز SKS Cartoon

قیمت لحظه‌ ای SKS Cartoon (SKS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.75% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SKS به USD برابر با $ 0 برای هر SKS می‌ باشد.

توکن SKS Cartoon در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 35,318 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.22M SKS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SKS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SKS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -70.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار SKS Cartoon (SKS)

ارزش بازار $ 35.32K$ 35.32K $ 35.32K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 35.32K$ 35.32K $ 35.32K سرمایه در گردش 999.22M 999.22M 999.22M عرضه کل 999,224,260.4593841 999,224,260.4593841 999,224,260.4593841

ارزش بازار فعلی SKS Cartoon برابر است با $ 35.32K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SKS برابر است با 999.22M، و عرضه کل آن 999224260.4593841 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 35.32K است.