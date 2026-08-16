قیمت امروز SINO

قیمت لحظه‌ ای SINO (SINO) در حال حاضر برابر با $ 0.0073738 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.60% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SINO به USD برابر با $ 0.0073738 برای هر SINO می‌ باشد.

توکن SINO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7,339,313 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 995.41M SINO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SINO در بازه‌ ای بین $ 0.00733258 (حداقل) و $ 0.00742041 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00754798 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00733258 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SINO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -0.99% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 22.41K رسیده است.

اطلاعات بازار SINO (SINO)

ارزش بازار $ 7.34M$ 7.34M $ 7.34M حجم (24 ساعته) $ 22.41K$ 22.41K $ 22.41K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7.34M$ 7.34M $ 7.34M سرمایه در گردش 995.41M 995.41M 995.41M عرضه کل 995,405,251.0 995,405,251.0 995,405,251.0

ارزش بازار فعلی SINO برابر است با $ 7.34M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 22.41K. عرضه در گردش SINO برابر است با 995.41M، و عرضه کل آن 995405251.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.34M است.