قیمت لحظه‌ ای SIMPS ON SOL امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SIMP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SIMP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو SIMPS ON SOL

قیمت SIMPS ON SOL (SIMP)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SIMP به USD:

--
----
-1.50%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای SIMPS ON SOL (SIMP)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:36:59 (UTC+8)

اطلاعات قیمت SIMPS ON SOL (SIMP) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107703
$ 0.00107703$ 0.00107703

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-1.50%

+2.69%

+2.69%

قیمت لحظه‌ ای SIMPS ON SOL (SIMP) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، SIMP در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SIMP برابر با $ 0.00107703 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SIMP در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته -1.50% و در 7 روز گذشته +2.69% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار SIMPS ON SOL (SIMP)

$ 9.13K
$ 9.13K$ 9.13K

--
----

$ 9.13K
$ 9.13K$ 9.13K

999.99M
999.99M 999.99M

999,988,401.547644
999,988,401.547644 999,988,401.547644

ارزش بازار فعلی SIMPS ON SOL برابر است با $ 9.13K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SIMP برابر است با 999.99M، و عرضه کل آن 999988401.547644 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.13K است.

تاریخچه قیمت SIMPS ON SOL (SIMP) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت SIMPS ON SOL به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت SIMPS ON SOL به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت SIMPS ON SOL به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت SIMPS ON SOL به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-1.50%
30 روز$ 0-25.66%
60 روز$ 0-91.01%
90 روز$ 0--

SIMPS ON SOLSIMP چیست

Who is Homer Simp? Meet Homer Simp — the face of glorious, chaotic, meme-fueled trading.

He's yellow. He's poor. He's always drooling. And yet… somehow, he wins.

Homer Simp isn't your average crypto degen — he's worse.

He buys tops, sells bottoms, and thinks red candles mean "fire sale."

His wallet's a graveyard of rugs and false hope…

But every now and then, this clueless simp stumbles into a 100x, chest bumps his monitor, and calls it "a calculated play."

And that, friends, is exactly the energy $SIMP was built on.

What is $SIMP? $SIMP is a memecoin for the hopelessly hopeful.

It's for the chart-riders with no TA, no plan, and way too much conviction.

It's a tribute to the lucky few who trade like it's a casino — and still walk away with the chips.

Powered by the community and held together with Copium, $SIMP embraces:

Luck over logic Memes over metrics Drawdowns over discipline Why $SIMP Wins (Eventually) Just like Homer Simp himself, this coin shouldn't work…

But because it's so dumb, it's brilliant.

You'll laugh. You'll cry. You'll probably question your decisions. But most importantly:

You'll be early to the greatest $SIMPlication of wealth the crypto world's ever seen.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع SIMPS ON SOL (SIMP)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت SIMPS ON SOL (USD)

ارزش SIMPS ON SOL (SIMP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از SIMPS ON SOL (SIMP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت SIMPS ON SOL را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت SIMPS ON SOL را بررسی کنید!

SIMP به ارزهای محلی

توکنومیکس SIMPS ON SOL (SIMP)

درک، توکنومیکس SIMPS ON SOL (SIMP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SIMP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره SIMPS ON SOL (SIMP)

امروز SIMPS ON SOL (SIMP) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SIMP به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SIMP نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SIMP نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار SIMPS ON SOL چقدر است؟
ارزش بازار SIMP برابر است با $ 9.13K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SIMP چقدر است؟
عرضه در گردش SIMP برابر است با 999.99M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SIMP چقدر بوده است؟
SIMP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00107703 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SIMP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SIMP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات SIMP چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SIMP برابر است با -- USD.
آیا SIMP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SIMP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SIMP مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:36:59 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

