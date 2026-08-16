قیمت امروز Simon the Gator

قیمت لحظه‌ ای Simon the Gator (SIMON) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.83% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SIMON به USD برابر با $ 0 برای هر SIMON می‌ باشد.

توکن Simon the Gator در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,233.9 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 611.60M SIMON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SIMON در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00500522 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SIMON طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان +4.62% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Simon the Gator (SIMON)

ارزش بازار $ 11.23K$ 11.23K $ 11.23K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.24K$ 11.24K $ 11.24K سرمایه در گردش 611.60M 611.60M 611.60M عرضه کل 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

ارزش بازار فعلی Simon the Gator برابر است با $ 11.23K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SIMON برابر است با 611.60M، و عرضه کل آن 690000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.24K است.