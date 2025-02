Silver TokenXAGX چیست

XAGx Silver Token is a stablecoin that is indexed to silver price. It is backed by real physical silver. Developed by NEOMO Technologies & Trading LLC, it operates on the Avalanche C-Chain blockchain network. Each XAGx Silver Token is equivalent to one ounce of silver. The token price is updated in real-time based on the global market price of silver.XAGx Silver Token holders benefit from an investment backed by real physical silver. You can easily perform silver trade 24/7. The tokens offer high liquidity, low transaction fees, and 24/7 accessibility.

