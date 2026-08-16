قیمت امروز Silver rStock

قیمت لحظه‌ ای Silver rStock (SLVR) در حال حاضر برابر با $ 68.96 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SLVR به USD برابر با $ 68.96 برای هر SLVR می‌ باشد.

توکن Silver rStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 221,911 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.22K SLVR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SLVR در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5,439.79 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0011996 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SLVR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 844.62 رسیده است.

اطلاعات بازار Silver rStock (SLVR)

ارزش بازار $ 221.91K$ 221.91K $ 221.91K حجم (24 ساعته) $ 844.62$ 844.62 $ 844.62 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 221.91K$ 221.91K $ 221.91K سرمایه در گردش 3.22K 3.22K 3.22K عرضه کل 3,216.656843017 3,216.656843017 3,216.656843017

ارزش بازار فعلی Silver rStock برابر است با $ 221.91K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 844.62. عرضه در گردش SLVR برابر است با 3.22K، و عرضه کل آن 3216.656843017 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 221.91K است.