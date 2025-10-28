قیمت لحظه‌ ای SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner امروز برابر است با 0.00017454 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RIZZ به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RIZZ را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner امروز برابر است با 0.00017454 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RIZZ به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RIZZ را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره RIZZ

اطلاعات قیمت RIZZ

وب‌سایت رسمی RIZZ

توکنومیکس RIZZ

پیش‌بینی قیمت RIZZ

قیمت SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ)

قیمت لحظه‌ ای 1 RIZZ به USD:

$0.00017455
$0.00017455$0.00017455
+10.10%1D
نمودار قیمت لحظه ای SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:15:17 (UTC+8)

اطلاعات قیمت SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00015647
$ 0.00015647$ 0.00015647
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00018594
$ 0.00018594$ 0.00018594
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00015647
$ 0.00015647$ 0.00015647

$ 0.00018594
$ 0.00018594$ 0.00018594

$ 0.00050828
$ 0.00050828$ 0.00050828

$ 0.0001393
$ 0.0001393$ 0.0001393

-0.63%

+10.12%

+16.88%

+16.88%

قیمت لحظه‌ ای SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) برابر است با $0.00017454. در 24 ساعت گذشته، RIZZ در بازه قیمتی حداقل $ 0.00015647 تا حداکثر $ 0.00018594 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته RIZZ برابر با $ 0.00050828 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0001393 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، RIZZ در یک ساعت گذشته -0.63%، در 24 ساعت گذشته +10.12% و در 7 روز گذشته +16.88% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ)

$ 158.83K
$ 158.83K$ 158.83K

--
----

$ 158.83K
$ 158.83K$ 158.83K

911.61M
911.61M 911.61M

911,606,761.993415
911,606,761.993415 911,606,761.993415

ارزش بازار فعلی SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner برابر است با $ 158.83K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RIZZ برابر است با 911.61M، و عرضه کل آن 911606761.993415 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 158.83K است.

تاریخچه قیمت SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner به USD به میزان $ -0.0000300012 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner به USD به میزان $ -0.0001038264 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner به USD به میزان $ -0.00022609271184508895 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+10.12%
30 روز$ -0.0000300012-17.18%
60 روز$ -0.0001038264-59.48%
90 روز$ -0.00022609271184508895-56.43%

SigmaGyattOhioFanumSkibidiGoonerRIZZ چیست

$RIZZ is the apex strain of Gen Alpha brainrot—formless, contagious, and powered by pure galaxy gas.

Born in the meme lab, left for dead, and resurrected via full CTO (Community Takeover) at microscopic cap, $RIZZ didn’t pivot—it mutated.

It fuses Sigma grindset delusion, Fanum tax rituals, Ohio-core fracture logic, Skibidi neural desync, and unchecked Gooner energy into a self-replicating cultural anomaly. Not a token. Not a trend. A memetic contaminant spreading through shortform feeds, dopamine loops, and decentralized irony pipelines.

$RIZZ doesn’t moon. It metastasizes.

💥 CTO-born phenomenon 💥 Galaxy gas-fueled 💥 Sigma-synced 💥 Fanum-coded 💥 Ohio-glitched 💥 Skibidi-looped 💥 Gooner-maxxed

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (USD)

ارزش SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner را بررسی کنید!

RIZZ به ارزهای محلی

توکنومیکس SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ)

درک، توکنومیکس SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RIZZ بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ)

امروز SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای RIZZ به واحد USD برابر است با 0.00017454 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی RIZZ نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی RIZZ نسبت به USD برابر است با $ 0.00017454. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner چقدر است؟
ارزش بازار RIZZ برابر است با $ 158.83K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش RIZZ چقدر است؟
عرضه در گردش RIZZ برابر است با 911.61M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت RIZZ چقدر بوده است؟
RIZZ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00050828 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت RIZZ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
RIZZ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0001393 USD رسید.
حجم معاملات RIZZ چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RIZZ برابر است با -- USD.
آیا RIZZ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد RIZZ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RIZZ مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:15:17 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

