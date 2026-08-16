قیمت امروز SigmaDotMoney

قیمت لحظه‌ ای SigmaDotMoney (SIGMA) در حال حاضر برابر با $ 0.00342724 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.69% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SIGMA به USD برابر با $ 0.00342724 برای هر SIGMA می‌ باشد.

توکن SigmaDotMoney در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 496,868 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 145.00M SIGMA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SIGMA در بازه‌ ای بین $ 0.00342388 (حداقل) و $ 0.00353868 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.089113 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0031148 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SIGMA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.05% و در هفت روز اخیر به میزان +1.94% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.19K رسیده است.

اطلاعات بازار SigmaDotMoney (SIGMA)

ارزش بازار $ 496.87K$ 496.87K $ 496.87K حجم (24 ساعته) $ 3.19K$ 3.19K $ 3.19K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M سرمایه در گردش 145.00M 145.00M 145.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی SigmaDotMoney برابر است با $ 496.87K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.19K. عرضه در گردش SIGMA برابر است با 145.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.43M است.