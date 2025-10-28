قیمت لحظه‌ ای Sideliner Coin امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SIDELINER به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SIDELINER را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Sideliner Coin امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SIDELINER به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SIDELINER را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Sideliner Coin (SIDELINER)

نمودار قیمت لحظه ای Sideliner Coin (SIDELINER)
اطلاعات قیمت Sideliner Coin (SIDELINER) به واحد USD

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.10%

+7.87%

+7.87%

قیمت لحظه‌ ای Sideliner Coin (SIDELINER) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، SIDELINER در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SIDELINER برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SIDELINER در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -1.10% و در 7 روز گذشته +7.87% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Sideliner Coin (SIDELINER)

$ 8.38K
$ 8.38K$ 8.38K

--
----

$ 8.38K
$ 8.38K$ 8.38K

997.89M
997.89M 997.89M

997,886,132.934258
997,886,132.934258 997,886,132.934258

ارزش بازار فعلی Sideliner Coin برابر است با $ 8.38K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SIDELINER برابر است با 997.89M، و عرضه کل آن 997886132.934258 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.38K است.

تاریخچه قیمت Sideliner Coin (SIDELINER) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Sideliner Coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Sideliner Coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Sideliner Coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Sideliner Coin به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-1.10%
30 روز$ 0-17.94%
60 روز$ 0-32.41%
90 روز$ 0--

Sideliner CoinSIDELINER چیست

SIDELINER is a Solana-based meme token that represents individuals who have long observed the crypto market without active participation. The project seeks to offer a cultural and community-driven identity to those who have remained on the sidelines, inviting them to engage in a zero-tax, frictionless token ecosystem. With a fixed total supply of 1,000,000,000 tokens and no transactional taxes, SIDELINER emphasizes simplicity, inclusiveness, and decentralization. The token has no complex utility or underlying platform but instead focuses on narrative value and organic community growth within the meme coin sector.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Sideliner Coin (SIDELINER)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Sideliner Coin (USD)

ارزش Sideliner Coin (SIDELINER) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Sideliner Coin (SIDELINER) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Sideliner Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Sideliner Coin را بررسی کنید!

SIDELINER به ارزهای محلی

توکنومیکس Sideliner Coin (SIDELINER)

درک، توکنومیکس Sideliner Coin (SIDELINER) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SIDELINER بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Sideliner Coin (SIDELINER)

امروز Sideliner Coin (SIDELINER) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SIDELINER به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SIDELINER نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SIDELINER نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Sideliner Coin چقدر است؟
ارزش بازار SIDELINER برابر است با $ 8.38K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SIDELINER چقدر است؟
عرضه در گردش SIDELINER برابر است با 997.89M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SIDELINER چقدر بوده است؟
SIDELINER به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SIDELINER در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SIDELINER به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات SIDELINER چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SIDELINER برابر است با -- USD.
آیا SIDELINER در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SIDELINER در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SIDELINER مراجعه کنید.
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

