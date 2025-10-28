Sideliner CoinSIDELINER چیست

SIDELINER is a Solana-based meme token that represents individuals who have long observed the crypto market without active participation. The project seeks to offer a cultural and community-driven identity to those who have remained on the sidelines, inviting them to engage in a zero-tax, frictionless token ecosystem. With a fixed total supply of 1,000,000,000 tokens and no transactional taxes, SIDELINER emphasizes simplicity, inclusiveness, and decentralization. The token has no complex utility or underlying platform but instead focuses on narrative value and organic community growth within the meme coin sector.

منبع Sideliner Coin (SIDELINER) وب سایت رسمی

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Sideliner Coin (SIDELINER) امروز Sideliner Coin (SIDELINER) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SIDELINER به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SIDELINER نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SIDELINER نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Sideliner Coin چقدر است؟ ارزش بازار SIDELINER برابر است با $ 8.38K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SIDELINER چقدر است؟ عرضه در گردش SIDELINER برابر است با 997.89M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SIDELINER چقدر بوده است؟ SIDELINER به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SIDELINER در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SIDELINER به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات SIDELINER چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SIDELINER برابر است با -- USD . آیا SIDELINER در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SIDELINER در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SIDELINER مراجعه کنید.

