قیمت امروز Shit Piss Skin Can

قیمت لحظه‌ ای Shit Piss Skin Can (SPSC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.54% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SPSC به USD برابر با $ 0 برای هر SPSC می‌ باشد.

توکن Shit Piss Skin Can در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 150,913 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.86M SPSC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SPSC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01662425 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SPSC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.61% و در هفت روز اخیر به میزان +2.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 26.16K رسیده است.

اطلاعات بازار Shit Piss Skin Can (SPSC)

ارزش بازار $ 150.91K$ 150.91K $ 150.91K حجم (24 ساعته) $ 26.16K$ 26.16K $ 26.16K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 150.91K$ 150.91K $ 150.91K سرمایه در گردش 999.86M 999.86M 999.86M عرضه کل 999,856,357.031032 999,856,357.031032 999,856,357.031032

ارزش بازار فعلی Shit Piss Skin Can برابر است با $ 150.91K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 26.16K. عرضه در گردش SPSC برابر است با 999.86M، و عرضه کل آن 999856357.031032 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 150.91K است.