قیمت امروز Shibetoshi Nakamoto

قیمت لحظه‌ ای Shibetoshi Nakamoto (BILLY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.87% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BILLY به USD برابر با $ 0 برای هر BILLY می‌ باشد.

توکن Shibetoshi Nakamoto در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 31,824 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 959.62M BILLY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BILLY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00287462 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BILLY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.17% و در هفت روز اخیر به میزان -11.94% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Shibetoshi Nakamoto (BILLY)

ارزش بازار $ 31.82K$ 31.82K $ 31.82K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 31.82K$ 31.82K $ 31.82K سرمایه در گردش 959.62M 959.62M 959.62M عرضه کل 959,619,760.114321 959,619,760.114321 959,619,760.114321

ارزش بازار فعلی Shibetoshi Nakamoto برابر است با $ 31.82K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BILLY برابر است با 959.62M، و عرضه کل آن 959619760.114321 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 31.82K است.