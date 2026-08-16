قیمت امروز Shib Owes You

قیمت لحظه‌ ای Shib Owes You (SOU) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.87% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SOU به USD برابر با $ 0 برای هر SOU می‌ باشد.

توکن Shib Owes You در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 28,191 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B SOU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SOU در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00149062 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SOU طی یک ساعت گذشته به میزان +0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -9.25% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Shib Owes You (SOU)

ارزش بازار $ 28.19K$ 28.19K $ 28.19K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 28.19K$ 28.19K $ 28.19K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Shib Owes You برابر است با $ 28.19K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SOU برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 28.19K است.