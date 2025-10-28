قیمت لحظه‌ ای Shib Original Vision امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SOV به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SOV را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Shib Original Vision امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SOV به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SOV را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره SOV

اطلاعات قیمت SOV

وب‌سایت رسمی SOV

توکنومیکس SOV

پیش‌بینی قیمت SOV

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Shib Original Vision

قیمت Shib Original Vision (SOV)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SOV به USD:

--
----
-0.40%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Shib Original Vision (SOV)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:15:10 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Shib Original Vision (SOV) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.46%

-0.46%

-6.52%

-6.52%

قیمت لحظه‌ ای Shib Original Vision (SOV) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، SOV در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SOV برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SOV در یک ساعت گذشته -0.46%، در 24 ساعت گذشته -0.46% و در 7 روز گذشته -6.52% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Shib Original Vision (SOV)

$ 186.06K
$ 186.06K$ 186.06K

--
----

$ 329.20K
$ 329.20K$ 329.20K

113.44T
113.44T 113.44T

200,706,133,340,071.0
200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0

ارزش بازار فعلی Shib Original Vision برابر است با $ 186.06K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SOV برابر است با 113.44T، و عرضه کل آن 200706133340071.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 329.20K است.

تاریخچه قیمت Shib Original Vision (SOV) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Shib Original Vision به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Shib Original Vision به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Shib Original Vision به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Shib Original Vision به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.46%
30 روز$ 0-22.38%
60 روز$ 0-47.26%
90 روز$ 0--

Shib Original VisionSOV چیست

What is the project about?

Shib Original Vision ($SOV) fixes the corruption behind $SHIB by fairly distributing $SOV to those who believe in the genuine Shiba Inu community. $SOV was developed by true devotees in the dream that was once Shiba. They intend on $SOV to be distributed in a manner that is not only equitable and righteous but also transparent, with 80% of the total supply being airdropped to active Shiba Inu wallets.

In order to establish a truly equitable community, an equivalent amount of $SOV will be dispersed among Shiba Inu holders who have been active on-chain in the last six months days. 277,000 $SHIB wallets will be eligible for $SOV, making it one of the largest airdrops in crypto history. For holders that have $SHIB on centralized exchanges, a dedicated portion of the token metrics will be reserved for CEX airdrop and listing negotiations, governed by 59 members of the Inu Economic Forum, which is made up of Karma DAO members.

What makes your project unique?

Shib Original Vision has 80% of its total supply allocated to Shiba Inu wallets that have been active on-chain within the last 30 days. Meaning that each active Shiba Inu wallet will be able to claim a fixed amount of SOV that is equal amongst all Shibes, meaning SOV will be a true community token.

History of your project.

SOV was evisioned by Karma DAO after witnessing the corruption & strife within the original Shib community that they helped create. They wanted to create an alternative memecoin that followed the original ethos of community & fairness that Shiba Inu was meant to represent.

What’s next for your project?

Shib Original Vision aims to bring positivity, community & fairness to the entire Shiba community, providing an alternative fairly launched community token.

What can your token be used for?

SOV is a memecoin so it can be used by SOV community members.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Shib Original Vision (SOV)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Shib Original Vision (USD)

ارزش Shib Original Vision (SOV) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Shib Original Vision (SOV) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Shib Original Vision را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Shib Original Vision را بررسی کنید!

SOV به ارزهای محلی

توکنومیکس Shib Original Vision (SOV)

درک، توکنومیکس Shib Original Vision (SOV) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SOV بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Shib Original Vision (SOV)

امروز Shib Original Vision (SOV) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SOV به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SOV نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SOV نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Shib Original Vision چقدر است؟
ارزش بازار SOV برابر است با $ 186.06K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SOV چقدر است؟
عرضه در گردش SOV برابر است با 113.44T USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SOV چقدر بوده است؟
SOV به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SOV در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SOV به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات SOV چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SOV برابر است با -- USD.
آیا SOV در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SOV در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SOV مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:15:10 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Shib Original Vision (SOV)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,799.40
$113,799.40$113,799.40

-1.01%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,079.13
$4,079.13$4,079.13

-2.24%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05100
$0.05100$0.05100

-8.45%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.24
$199.24$199.24

-0.43%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.4188
$4.4188$4.4188

-14.79%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,079.13
$4,079.13$4,079.13

-2.24%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,799.40
$113,799.40$113,799.40

-1.01%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.24
$199.24$199.24

-0.43%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6225
$2.6225$2.6225

-1.45%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,125.59
$1,125.59$1,125.59

-1.58%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000002053
$0.0000000000000002053$0.0000000000000002053

+1,783.48%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1634
$0.1634$0.1634

+226.80%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04417
$0.04417$0.04417

+120.85%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000219
$0.0000000000219$0.0000000000219

+114.70%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01864
$0.01864$0.01864

+86.40%