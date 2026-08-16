قیمت امروز SEXY ANIMALCOIN

قیمت لحظه‌ ای SEXY ANIMALCOIN (ANIMAL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ANIMAL به USD برابر با $ 0 برای هر ANIMAL می‌ باشد.

توکن SEXY ANIMALCOIN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,706.08 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M ANIMAL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ANIMAL در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ANIMAL طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.77% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار SEXY ANIMALCOIN (ANIMAL)

ارزش بازار $ 11.71K$ 11.71K $ 11.71K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.71K$ 11.71K $ 11.71K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,998,995.0 999,998,995.0 999,998,995.0

ارزش بازار فعلی SEXY ANIMALCOIN برابر است با $ 11.71K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ANIMAL برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999998995.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.71K است.