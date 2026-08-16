قیمت امروز Seal the Night Rider

قیمت لحظه‌ ای Seal the Night Rider (RIDER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.64% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RIDER به USD برابر با $ 0 برای هر RIDER می‌ باشد.

توکن Seal the Night Rider در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,110.13 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B RIDER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RIDER در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RIDER طی یک ساعت گذشته به میزان -0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -0.99% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Seal the Night Rider (RIDER)

ارزش بازار $ 11.11K$ 11.11K $ 11.11K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.11K$ 11.11K $ 11.11K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Seal the Night Rider برابر است با $ 11.11K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RIDER برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.11K است.