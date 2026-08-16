قیمت امروز Screaming Rubber Chicken

قیمت لحظه‌ ای Screaming Rubber Chicken (SRC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SRC به USD برابر با $ 0 برای هر SRC می‌ باشد.

توکن Screaming Rubber Chicken در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,454.86 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 972.04M SRC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SRC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SRC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +2.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Screaming Rubber Chicken (SRC)

ارزش بازار $ 11.45K$ 11.45K $ 11.45K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.45K$ 11.45K $ 11.45K سرمایه در گردش 972.04M 972.04M 972.04M عرضه کل 999,124,510.237123 999,124,510.237123 999,124,510.237123

ارزش بازار فعلی Screaming Rubber Chicken برابر است با $ 11.45K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SRC برابر است با 972.04M، و عرضه کل آن 999124510.237123 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.45K است.