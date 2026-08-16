قیمت امروز ScottyTheAi

قیمت لحظه‌ ای ScottyTheAi (SCOTTY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SCOTTY به USD برابر با $ 0 برای هر SCOTTY می‌ باشد.

توکن ScottyTheAi در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 79 435 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1,73B SCOTTY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SCOTTY در بازه‌ ای بین $ 0,0 (حداقل) و $ 0,0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,03043926 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SCOTTY طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -23,44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار ScottyTheAi (SCOTTY)

ارزش بازار $ 79,44K$ 79,44K $ 79,44K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 79,44K$ 79,44K $ 79,44K سرمایه در گردش 1,73B 1,73B 1,73B عرضه کل 1 734 567 890,0 1 734 567 890,0 1 734 567 890,0

ارزش بازار فعلی ScottyTheAi برابر است با $ 79,44K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SCOTTY برابر است با 1,73B، و عرضه کل آن 1734567890.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 79,44K است.