قیمت امروز Schwab International Equity xStock

قیمت لحظه‌ ای Schwab International Equity xStock (SCHFX) در حال حاضر برابر با $ 28.76 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SCHFX به USD برابر با $ 28.76 برای هر SCHFX می‌ باشد.

توکن Schwab International Equity xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 188,057 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 6.54K SCHFX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SCHFX در بازه‌ ای بین $ 28.76 (حداقل) و $ 28.77 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 28.89 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 24.1 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SCHFX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +1.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 165.66 رسیده است.

اطلاعات بازار Schwab International Equity xStock (SCHFX)

ارزش بازار $ 188.06K$ 188.06K $ 188.06K حجم (24 ساعته) $ 165.66$ 165.66 $ 165.66 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 188.06K$ 188.06K $ 188.06K سرمایه در گردش 6.54K 6.54K 6.54K عرضه کل 6,537.797073665763 6,537.797073665763 6,537.797073665763

ارزش بازار فعلی Schwab International Equity xStock برابر است با $ 188.06K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 165.66. عرضه در گردش SCHFX برابر است با 6.54K، و عرضه کل آن 6537.797073665763 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 188.06K است.