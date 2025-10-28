ScalrSCALR چیست

Scalr is an AI-native growth platform focused on X that helps Web3, crypto, finance and trading accounts discover, generate, schedule and optimize content. It has a dual-layer design: a free, public discovery dashboard that surfaces high-performing tweets and narratives, and a private, subscription layer that operationalizes growth with AI workflows. Its models are trained on 300M+ Web3-relevant tweets and over 1B engagement signals to summarize trends, suggest angles, and automate posting for better reach and consistency.

پیش‌ بینی قیمت Scalr (USD)

ارزش Scalr (SCALR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Scalr (SCALR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Scalr را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Scalr را بررسی کنید!

SCALR به ارزهای محلی

توکنومیکس Scalr (SCALR)

درک، توکنومیکس Scalr (SCALR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SCALR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Scalr (SCALR) امروز Scalr (SCALR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SCALR به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SCALR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SCALR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Scalr چقدر است؟ ارزش بازار SCALR برابر است با $ 21.60K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SCALR چقدر است؟ عرضه در گردش SCALR برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SCALR چقدر بوده است؟ SCALR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04174749 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SCALR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SCALR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات SCALR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SCALR برابر است با -- USD . آیا SCALR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SCALR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SCALR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Scalr (SCALR)