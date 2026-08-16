قیمت امروز Savanna Survival

قیمت لحظه‌ ای Savanna Survival (SVSA) در حال حاضر برابر با $ 0.00114537 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SVSA به USD برابر با $ 0.00114537 برای هر SVSA می‌ باشد.

توکن Savanna Survival در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 219,693 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 191.81M SVSA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SVSA در بازه‌ ای بین $ 0.00114531 (حداقل) و $ 0.00114558 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.085655 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SVSA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 17.21 رسیده است.

اطلاعات بازار Savanna Survival (SVSA)

ارزش بازار $ 219.69K$ 219.69K $ 219.69K حجم (24 ساعته) $ 17.21$ 17.21 $ 17.21 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M سرمایه در گردش 191.81M 191.81M 191.81M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Savanna Survival برابر است با $ 219.69K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 17.21. عرضه در گردش SVSA برابر است با 191.81M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.15M است.