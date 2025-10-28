Sato The DogSATO چیست

SATO is a fully community-led meme token built on the Base network. After the original team abandoned the project without communication or development, dedicated holders stepped in to take control and revive it. Under new community leadership, SATO is focused on transparency, sustainable growth, and rebuilding trust. With a strong brand, an active base of supporters, and a mission rooted in decentralization, SATO is positioning itself as a standout meme coin in the evolving on-chain ecosystem.

پیش‌ بینی قیمت Sato The Dog (USD)

ارزش Sato The Dog (SATO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Sato The Dog (SATO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Sato The Dog را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Sato The Dog را بررسی کنید!

SATO به ارزهای محلی

توکنومیکس Sato The Dog (SATO)

درک، توکنومیکس Sato The Dog (SATO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SATO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Sato The Dog (SATO) امروز Sato The Dog (SATO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SATO به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SATO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SATO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Sato The Dog چقدر است؟ ارزش بازار SATO برابر است با $ 371.24K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SATO چقدر است؟ عرضه در گردش SATO برابر است با 420.69B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SATO چقدر بوده است؟ SATO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00001812 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SATO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SATO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات SATO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SATO برابر است با -- USD . آیا SATO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SATO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SATO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Sato The Dog (SATO)