قیمت امروز Salesforce xStock

قیمت لحظه‌ ای Salesforce xStock (CRMX) در حال حاضر برابر با $ 59.41 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 70.45% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CRMX به USD برابر با $ 59.41 برای هر CRMX می‌ باشد.

توکن Salesforce xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 92,675 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.56K CRMX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CRMX در بازه‌ ای بین $ 59.41 (حداقل) و $ 201.07 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 775.62 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 55.42 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CRMX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -92.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Salesforce xStock (CRMX)

ارزش بازار $ 92.68K$ 92.68K $ 92.68K حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 27.32M$ 27.32M $ 27.32M سرمایه در گردش 1.56K 1.56K 1.56K عرضه کل 459,767.9246334121 459,767.9246334121 459,767.9246334121

ارزش بازار فعلی Salesforce xStock برابر است با $ 92.68K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش CRMX برابر است با 1.56K، و عرضه کل آن 459767.9246334121 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27.32M است.