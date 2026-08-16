قیمت امروز Salary Cat

قیمت لحظه‌ ای Salary Cat (SALARYCAT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.73% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SALARYCAT به USD برابر با $ 0 برای هر SALARYCAT می‌ باشد.

توکن Salary Cat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 40,722 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 965.52M SALARYCAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SALARYCAT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SALARYCAT طی یک ساعت گذشته به میزان +7.56% و در هفت روز اخیر به میزان +37.45% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Salary Cat (SALARYCAT)

ارزش بازار $ 40.72K$ 40.72K $ 40.72K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 40.72K$ 40.72K $ 40.72K سرمایه در گردش 965.52M 965.52M 965.52M عرضه کل 965,523,306.728942 965,523,306.728942 965,523,306.728942

ارزش بازار فعلی Salary Cat برابر است با $ 40.72K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SALARYCAT برابر است با 965.52M، و عرضه کل آن 965523306.728942 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 40.72K است.