قیمت امروز Salamanca

قیمت لحظه‌ ای Salamanca (DON) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DON به USD برابر با $ 0 برای هر DON می‌ باشد.

توکن Salamanca در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 116,042 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B DON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DON در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00851919 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DON طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +3.77% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 60.33 رسیده است.

اطلاعات بازار Salamanca (DON)

ارزش بازار $ 116.04K$ 116.04K $ 116.04K حجم (24 ساعته) $ 60.33$ 60.33 $ 60.33 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 116.04K$ 116.04K $ 116.04K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Salamanca برابر است با $ 116.04K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 60.33. عرضه در گردش DON برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 116.04K است.