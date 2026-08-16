قیمت امروز SailOut Royalty

قیمت لحظه‌ ای SailOut Royalty (SAIL.R) در حال حاضر برابر با $ 14.6 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SAIL.R به USD برابر با $ 14.6 برای هر SAIL.R می‌ باشد.

توکن SailOut Royalty در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 21,893,435 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.50M SAIL.R می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SAIL.R در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 16.7 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 13.06 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SAIL.R طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.09% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 500.00 رسیده است.

اطلاعات بازار SailOut Royalty (SAIL.R)

ارزش بازار $ 21.89M$ 21.89M $ 21.89M حجم (24 ساعته) $ 500.00$ 500.00 $ 500.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 21.89M$ 21.89M $ 21.89M سرمایه در گردش 1.50M 1.50M 1.50M عرضه کل 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0

ارزش بازار فعلی SailOut Royalty برابر است با $ 21.89M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 500.00. عرضه در گردش SAIL.R برابر است با 1.50M، و عرضه کل آن 1500000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.89M است.