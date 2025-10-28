قیمت لحظه‌ ای Sailana Inu امروز برابر است با 0.0001414 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SAILANA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SAILANA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Sailana Inu امروز برابر است با 0.0001414 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SAILANA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SAILANA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره SAILANA

اطلاعات قیمت SAILANA

وب‌سایت رسمی SAILANA

توکنومیکس SAILANA

پیش‌بینی قیمت SAILANA

لوگو Sailana Inu

قیمت Sailana Inu (SAILANA)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SAILANA به USD:

$0.0001414
-11.90%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Sailana Inu (SAILANA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:14:08 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Sailana Inu (SAILANA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00013622
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00016098
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00013622
$ 0.00016098
$ 0.00160813
$ 0.00009727
-1.16%

-11.95%

+33.51%

+33.51%

قیمت لحظه‌ ای Sailana Inu (SAILANA) برابر است با $0.0001414. در 24 ساعت گذشته، SAILANA در بازه قیمتی حداقل $ 0.00013622 تا حداکثر $ 0.00016098 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SAILANA برابر با $ 0.00160813 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00009727 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SAILANA در یک ساعت گذشته -1.16%، در 24 ساعت گذشته -11.95% و در 7 روز گذشته +33.51% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Sailana Inu (SAILANA)

$ 141.39K
--
$ 141.39K
999.98M
999,982,336.135727
ارزش بازار فعلی Sailana Inu برابر است با $ 141.39K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SAILANA برابر است با 999.98M، و عرضه کل آن 999982336.135727 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 141.39K است.

تاریخچه قیمت Sailana Inu (SAILANA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Sailana Inu به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Sailana Inu به USD به میزان $ -0.0000202728 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Sailana Inu به USD به میزان $ -0.0000882053 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Sailana Inu به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-11.95%
30 روز$ -0.0000202728-14.33%
60 روز$ -0.0000882053-62.37%
90 روز$ 0--

Sailana InuSAILANA چیست

Sailana Inu, the sister of legendary Saitama Inu, is bringing back the Wolfpack and OG community vibes that previously sent Saitama to a $7 billion marketcap in 2021. The power of community mixed with great leadership is what will take this project to great heights. Join the movement, join the pack, become apart of the Sailana Army . Together, we will create something that will go down in history, and something that will be talked about years from now.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Sailana Inu (SAILANA)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Sailana Inu (USD)

ارزش Sailana Inu (SAILANA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Sailana Inu (SAILANA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Sailana Inu را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Sailana Inu را بررسی کنید!

SAILANA به ارزهای محلی

توکنومیکس Sailana Inu (SAILANA)

درک، توکنومیکس Sailana Inu (SAILANA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SAILANA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Sailana Inu (SAILANA)

امروز Sailana Inu (SAILANA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SAILANA به واحد USD برابر است با 0.0001414 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SAILANA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SAILANA نسبت به USD برابر است با $ 0.0001414. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Sailana Inu چقدر است؟
ارزش بازار SAILANA برابر است با $ 141.39K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SAILANA چقدر است؟
عرضه در گردش SAILANA برابر است با 999.98M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SAILANA چقدر بوده است؟
SAILANA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00160813 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SAILANA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SAILANA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00009727 USD رسید.
حجم معاملات SAILANA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SAILANA برابر است با -- USD.
آیا SAILANA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SAILANA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SAILANA مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Sailana Inu (SAILANA)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

