Sailana Inu, the sister of legendary Saitama Inu, is bringing back the Wolfpack and OG community vibes that previously sent Saitama to a $7 billion marketcap in 2021. The power of community mixed with great leadership is what will take this project to great heights. Join the movement, join the pack, become apart of the Sailana Army . Together, we will create something that will go down in history, and something that will be talked about years from now.

پیش‌ بینی قیمت Sailana Inu (USD)

ارزش Sailana Inu (SAILANA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Sailana Inu (SAILANA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Sailana Inu را بررسی کنید.

توکنومیکس Sailana Inu (SAILANA)

درک، توکنومیکس Sailana Inu (SAILANA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SAILANA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Sailana Inu (SAILANA) امروز Sailana Inu (SAILANA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SAILANA به واحد USD برابر است با 0.0001414 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SAILANA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0001414 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SAILANA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Sailana Inu چقدر است؟ ارزش بازار SAILANA برابر است با $ 141.39K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SAILANA چقدر است؟ عرضه در گردش SAILANA برابر است با 999.98M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SAILANA چقدر بوده است؟ SAILANA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00160813 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SAILANA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SAILANA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00009727 USD رسید. حجم معاملات SAILANA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SAILANA برابر است با -- USD . آیا SAILANA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SAILANA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SAILANA مراجعه کنید.

