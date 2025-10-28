SafuLauncherSAFU چیست

SafuLauncher is a launchpad where users discover and immediately trade freshly minted tokens on a community-funded bonding curve with zero possibility of rug-pull. Developers get a one-click service: mint tokens, enable instant trading, list on Uniswap, lock or burn liquidity—and receive an instant 0.1ETH reward—no upfront capital or manual steps required. Community - powered liquidity, automatic DEX listing, and built-in safety — no up-front funding needed. SafuLauncher is a launchpad where users discover and immediately trade freshly minted tokens on a community-funded bonding curve with zero possibility of rug-pull. Developers get a one-click service: mint tokens, enable instant trading, list on Uniswap, lock or burn liquidity—and receive an instant 0.1ETH reward—no upfront capital or manual steps required. Community - powered liquidity, automatic DEX listing, and built-in safety — no up-front funding needed.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت SafuLauncher (USD)

ارزش SafuLauncher (SAFU) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از SafuLauncher (SAFU) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت SafuLauncher را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت SafuLauncher را بررسی کنید!

SAFU به ارزهای محلی

توکنومیکس SafuLauncher (SAFU)

درک، توکنومیکس SafuLauncher (SAFU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SAFU بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره SafuLauncher (SAFU) امروز SafuLauncher (SAFU) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SAFU به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SAFU نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SAFU نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار SafuLauncher چقدر است؟ ارزش بازار SAFU برابر است با $ 10.41K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SAFU چقدر است؟ عرضه در گردش SAFU برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SAFU چقدر بوده است؟ SAFU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SAFU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SAFU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات SAFU چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SAFU برابر است با -- USD . آیا SAFU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SAFU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SAFU مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به SafuLauncher (SAFU)