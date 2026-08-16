قیمت امروز Safevano Wallet

قیمت لحظه‌ ای Safevano Wallet (SAFEVANO) در حال حاضر برابر با $ 0.00656676 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SAFEVANO به USD برابر با $ 0.00656676 برای هر SAFEVANO می‌ باشد.

توکن Safevano Wallet در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 72,241 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 11.00M SAFEVANO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SAFEVANO در بازه‌ ای بین $ 0.00662834 (حداقل) و $ 0.00702485 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.066279 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00581862 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SAFEVANO طی یک ساعت گذشته به میزان -3.45% و در هفت روز اخیر به میزان -72.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.31K رسیده است.

اطلاعات بازار Safevano Wallet (SAFEVANO)

ارزش بازار $ 72.24K$ 72.24K $ 72.24K حجم (24 ساعته) $ 1.31K$ 1.31K $ 1.31K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 72.24K$ 72.24K $ 72.24K سرمایه در گردش 11.00M 11.00M 11.00M عرضه کل 11,000,000.0 11,000,000.0 11,000,000.0

ارزش بازار فعلی Safevano Wallet برابر است با $ 72.24K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.31K. عرضه در گردش SAFEVANO برابر است با 11.00M، و عرضه کل آن 11000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 72.24K است.