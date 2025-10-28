قیمت S3NSE AI (S3NSE)
قیمت لحظه ای S3NSE AI (S3NSE) برابر است با $0.00102937. در 24 ساعت گذشته، S3NSE در بازه قیمتی حداقل $ 0.00101732 تا حداکثر $ 0.00105836 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته S3NSE برابر با $ 0.0072469 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00043334 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، S3NSE در یک ساعت گذشته +1.18%، در 24 ساعت گذشته -2.73% و در 7 روز گذشته -15.77% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی S3NSE AI برابر است با $ 21.63K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش S3NSE برابر است با 21.00M، و عرضه کل آن 21000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 21.63K است.
امروز، تغییر قیمت S3NSE AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت S3NSE AI به USD به میزان $ -0.0002204324 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت S3NSE AI به USD به میزان $ +0.0008440550 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت S3NSE AI به USD به میزان $ -0.000024205513291023 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|-2.73%
|30 روز
|$ -0.0002204324
|-21.41%
|60 روز
|$ +0.0008440550
|+82.00%
|90 روز
|$ -0.000024205513291023
|-2.29%
S3nseAI - Enterprise-Grade AI Trading Signal Platform Purpose & Function: S3nseAI is a sophisticated, institutional-quality cryptocurrency trading platform that leverages advanced artificial intelligence to generate, analyze, and execute high-precision trading signals. The platform serves professional traders, institutional clients, and serious retail investors seeking algorithmic trading advantages in volatile crypto markets.
Core Utility & Value Proposition: The platform combines multiple AI models, real-time market data analysis, and automated risk management to deliver actionable trading intelligence. Users receive AI-generated trading signals with confidence scores (typically 60-95% accuracy), complete with entry points, stop-loss levels, take-profit targets, and comprehensive market reasoning. The system processes over 50 technical indicators, sentiment analysis from news sources, and historical pattern recognition to produce institutional-grade trading recommendations.
