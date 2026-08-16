قیمت امروز Russian Oil Asset Reserve

قیمت لحظه‌ ای Russian Oil Asset Reserve (ROAR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ROAR به USD برابر با $ 0 برای هر ROAR می‌ باشد.

توکن Russian Oil Asset Reserve در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,983.42 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.94M ROAR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ROAR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00260133 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ROAR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.96% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Russian Oil Asset Reserve (ROAR)

ارزش بازار $ 12.98K$ 12.98K $ 12.98K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.98K$ 12.98K $ 12.98K سرمایه در گردش 999.94M 999.94M 999.94M عرضه کل 999,942,018.595274 999,942,018.595274 999,942,018.595274

ارزش بازار فعلی Russian Oil Asset Reserve برابر است با $ 12.98K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ROAR برابر است با 999.94M، و عرضه کل آن 999942018.595274 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.98K است.