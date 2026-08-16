قیمت امروز Russian Oil Asset Fund

قیمت لحظه‌ ای Russian Oil Asset Fund (ROAF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ROAF به USD برابر با $ 0 برای هر ROAF می‌ باشد.

توکن Russian Oil Asset Fund در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,025.5 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M ROAF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ROAF در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01558778 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ROAF طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Russian Oil Asset Fund (ROAF)

ارزش بازار $ 13.03K$ 13.03K $ 13.03K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.03K$ 13.03K $ 13.03K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,999,869.0 999,999,869.0 999,999,869.0

ارزش بازار فعلی Russian Oil Asset Fund برابر است با $ 13.03K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ROAF برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999999869.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.03K است.