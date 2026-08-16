قیمت امروز Russell 2000 xStock

قیمت لحظه‌ ای Russell 2000 xStock (IWMX) در حال حاضر برابر با $ 300.75 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IWMX به USD برابر با $ 300.75 برای هر IWMX می‌ باشد.

توکن Russell 2000 xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 617,018 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.05K IWMX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IWMX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 799.42 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 89.07 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IWMX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 245.46 رسیده است.

اطلاعات بازار Russell 2000 xStock (IWMX)

ارزش بازار $ 617.02K$ 617.02K $ 617.02K حجم (24 ساعته) $ 245.46$ 245.46 $ 245.46 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 103.11M$ 103.11M $ 103.11M سرمایه در گردش 2.05K 2.05K 2.05K عرضه کل 342,857.0314825203 342,857.0314825203 342,857.0314825203

ارزش بازار فعلی Russell 2000 xStock برابر است با $ 617.02K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 245.46. عرضه در گردش IWMX برابر است با 2.05K، و عرضه کل آن 342857.0314825203 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 103.11M است.