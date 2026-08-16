قیمت امروز Running Away Balloon

قیمت لحظه‌ ای Running Away Balloon (BALLOON) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 29.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BALLOON به USD برابر با $ 0 برای هر BALLOON می‌ باشد.

توکن Running Away Balloon در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 90,422 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.94M BALLOON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BALLOON در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BALLOON طی یک ساعت گذشته به میزان -1.00% و در هفت روز اخیر به میزان +12.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Running Away Balloon (BALLOON)

ارزش بازار $ 90.42K$ 90.42K $ 90.42K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 90.42K$ 90.42K $ 90.42K سرمایه در گردش 999.94M 999.94M 999.94M عرضه کل 999,938,603.986152 999,938,603.986152 999,938,603.986152

ارزش بازار فعلی Running Away Balloon برابر است با $ 90.42K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BALLOON برابر است با 999.94M، و عرضه کل آن 999938603.986152 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 90.42K است.