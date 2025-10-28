RugflipRFLIP چیست

Rugflip is a community-driven crypto initiative designed to take on one of the biggest problems in the space: scams and rugpulls. With over $11.3 billion lost to these schemes, our mission is to "flip" that total market cap and return value back to the people who deserve it. The project combines fun and meme energy with serious utility through staking rewards in Solify100 ($S100) and our groundbreaking NFT Rug Insurance program. Together, these features build a safer and more rewarding ecosystem for crypto users.

منبع Rugflip (RFLIP) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Rugflip (USD)

ارزش Rugflip (RFLIP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Rugflip (RFLIP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Rugflip را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Rugflip را بررسی کنید!

RFLIP به ارزهای محلی

توکنومیکس Rugflip (RFLIP)

درک، توکنومیکس Rugflip (RFLIP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RFLIP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Rugflip (RFLIP) امروز Rugflip (RFLIP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای RFLIP به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی RFLIP نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی RFLIP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Rugflip چقدر است؟ ارزش بازار RFLIP برابر است با $ 9.00K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش RFLIP چقدر است؟ عرضه در گردش RFLIP برابر است با 989.95M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت RFLIP چقدر بوده است؟ RFLIP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت RFLIP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ RFLIP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات RFLIP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RFLIP برابر است با -- USD . آیا RFLIP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد RFLIP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RFLIP مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Rugflip (RFLIP)