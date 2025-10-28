ROOKIE CARDROOKIE چیست

ROOKIE CARD is the official NFT trading card project on the Solana Network. This is where communities merge by creating limited edition Rookie style trading cards for popular Meme coin projects. Long term holders with conviction find this project to be unique and filled with unlimited potential. $Rookie is a movement that will not only bring collectible trading card NFTs to its holders but real physical retail. ROOKIE CARD is the official NFT trading card project on the Solana Network. This is where communities merge by creating limited edition Rookie style trading cards for popular Meme coin projects. Long term holders with conviction find this project to be unique and filled with unlimited potential. $Rookie is a movement that will not only bring collectible trading card NFTs to its holders but real physical retail.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع ROOKIE CARD (ROOKIE) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت ROOKIE CARD (USD)

ارزش ROOKIE CARD (ROOKIE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ROOKIE CARD (ROOKIE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ROOKIE CARD را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ROOKIE CARD را بررسی کنید!

ROOKIE به ارزهای محلی

توکنومیکس ROOKIE CARD (ROOKIE)

درک، توکنومیکس ROOKIE CARD (ROOKIE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ROOKIE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ROOKIE CARD (ROOKIE) امروز ROOKIE CARD (ROOKIE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ROOKIE به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ROOKIE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ROOKIE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ROOKIE CARD چقدر است؟ ارزش بازار ROOKIE برابر است با $ 21.00K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ROOKIE چقدر است؟ عرضه در گردش ROOKIE برابر است با 999.93M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ROOKIE چقدر بوده است؟ ROOKIE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ROOKIE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ROOKIE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ROOKIE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ROOKIE برابر است با -- USD . آیا ROOKIE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ROOKIE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ROOKIE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ROOKIE CARD (ROOKIE)