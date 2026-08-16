قیمت امروز Roblox xStock

قیمت لحظه‌ ای Roblox xStock (RBLXX) در حال حاضر برابر با $ 38.48 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RBLXX به USD برابر با $ 38.48 برای هر RBLXX می‌ باشد.

توکن Roblox xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 130,087 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.38K RBLXX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RBLXX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 57.05 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 35.71 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RBLXX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +4.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 29.39 رسیده است.

اطلاعات بازار Roblox xStock (RBLXX)

ارزش بازار $ 130.09K$ 130.09K $ 130.09K حجم (24 ساعته) $ 29.39$ 29.39 $ 29.39 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 51.45M$ 51.45M $ 51.45M سرمایه در گردش 3.38K 3.38K 3.38K عرضه کل 1,337,044.016037341 1,337,044.016037341 1,337,044.016037341

ارزش بازار فعلی Roblox xStock برابر است با $ 130.09K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 29.39. عرضه در گردش RBLXX برابر است با 3.38K، و عرضه کل آن 1337044.016037341 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 51.45M است.