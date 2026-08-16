قیمت امروز ROBINHOODIES

قیمت لحظه‌ ای ROBINHOODIES (ROBINHOODIES) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ROBINHOODIES به USD برابر با $ 0 برای هر ROBINHOODIES می‌ باشد.

توکن ROBINHOODIES در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,930.92 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 904.17M ROBINHOODIES می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ROBINHOODIES در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ROBINHOODIES طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +36.32% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار ROBINHOODIES (ROBINHOODIES)

ارزش بازار $ 15.93K$ 15.93K $ 15.93K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.62K$ 17.62K $ 17.62K سرمایه در گردش 904.17M 904.17M 904.17M عرضه کل 904,168,957.3081616 904,168,957.3081616 904,168,957.3081616

ارزش بازار فعلی ROBINHOODIES برابر است با $ 15.93K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ROBINHOODIES برابر است با 904.17M، و عرضه کل آن 904168957.3081616 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.62K است.