قیمت امروز Robinhood Pepe

قیمت لحظه‌ ای Robinhood Pepe (REPE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 13.79% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی REPE به USD برابر با $ 0 برای هر REPE می‌ باشد.

توکن Robinhood Pepe در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 86,806 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B REPE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، REPE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00519791 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز REPE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -61.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Robinhood Pepe (REPE)

ارزش بازار $ 86.81K$ 86.81K $ 86.81K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 86.81K$ 86.81K $ 86.81K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Robinhood Pepe برابر است با $ 86.81K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش REPE برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 86.81K است.